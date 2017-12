Estudante reclama que candidata de sua sala usou lápis e borracha

A estudante Fernanda de Jesus Viana, que prestou o Enem neste final de semana, ligou ao jornal para fazer uma denúncia. Segundo ela, em sua sala havia uma outra candidata usando lápis e borracha durante a prova. Por não ser permitido o uso, Fernanda chamou a fiscal de sua sala para informar. A fiscal conversou com a menina que usava lápis e borracha e a estudante alegou que estava apenas fazendo rascunho.

Fernanda disse que isso não poderia ocorrer, pois todos os estudantes receberam a orientação de que é proibido o uso destes materiais durante a prova. A fiscal saiu da sala e foi chamar a coordenadora da unidade. A coordenadora perguntou se Fernanda sentia que era prejudicada por a outra candidata usar lápis e borracha. E informou que todos poderiam usar os materiais.

Saiu da sala e voltou com uma caixa de lápis, que ofereceu para todos os estudantes da sala. Ninguém aceitou. Fernanda abriu um protocolo com reclamação no MEC, pois como havia a orientação de que era proibido o uso de lápis e borracha, ninguém poderia usá-lo.