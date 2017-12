Estudante reclama do tamanho dos enunciados da prova de matemática

Na Unisa (câmpus III), alguns estudantes já comentam as provas nos corredores da universidade. Marina Muñoz, de 16 anos, que faz o Enem como treineira, achou a prova de língua estrangeira fácil, ao contrário da de matemática. “Como estou no segundo colegial, não aprendi muita coisa ainda. Achei muito difícil. Os enunciados eram gigantes.”

Já Mariana Pires Silva, de 15 anos, falou que hoje as provas estavam mais fáceis que as de ontem. “Achei a de matemática bem fácil. Tinha muito texto, e isso nos ajudou a resolver as questões”, afirma. No entanto, ela confessa ter chutado cerca de 15.