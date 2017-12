MEC identifica e pune 37 estudantes que tiraram fotos das provas

Atualizado às 17h50

O Ministério da Educação (MEC) identificou e retirou de sala 37 estudantes, em vários Estados, que tiraram fotos da prova e dos cartões respostas. As imagens foram compartilhadas em redes sociais como Twitter e Instagram, monitoradas pelo órgão. Os estudantes terão suas provas anuladas.

Na rede social Instagram, por exemplo, a estudante identificada como Jacqueline Chen, de 18 anos, postou uma fotografia do cartão resposta do Enem. No seu perfil está registrado que a imagem foi tirada há 3 horas, ou seja, depois do começo do exame, e marcada com a palavra-chave #enem. O caso repercutiu no Facebook, onde usuários alertaram que não é permitido utilizar telefone celular durante a prova.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.