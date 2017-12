Estudante esquece o RG e é impedida de fazer a prova em Campinas

Tatiana Fávaro / CAMPINAS

A estudante Mariana Cristina Macedo, de 17 anos, saiu chorando da escola estadual Orosimbo Maia, em Camnpinas, onde será aplicada a prova do vestibular da Unesp, antes mesmo de os portões serem fechados: ela esqueceu o RG na casa de uma amiga em Mogi Mirim.

“Percebi quando estava vindo para cá. Aí não ia dar mais tempo de voltar”, afirmou a estudante, acompanhada dos pais. Eles levariam ao menos uma hora e meia para retornar a Maogi Mirim e voltar para Campinas.

Mariana só havia feito inscrição para o vestibular da Unesp, no qual concorreria a uma vaga no curso de geologia. “Estou muito triste, agora vou ter que fazer cursinho no ano que vem”, disse a estudante chorando após ser impedida de entrar na sala para fazer o exame. A mãe, Katia Garcia Macedo, chorou com a filha. “A gente procura ajudar e agora estou me sentindo frustrada”, afirmou.