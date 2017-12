Louise Ferreira, de 18 anos, que acabou de fazer a prova do Enem na Estação UniRadial, zona sul de São Paulo, relatou à reportagem do Estadão.edu que a prova de português continha alguns erros. Ela disse que, além de letras faltando em textos, encontrou um “as homens” durante a leitura.

A estudante se candidata a vaga, via ProUni, no curso de Tecnologia em Eventos.

