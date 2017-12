Estudante diz que Fuvest foi a prova mais difícil de sua vida

Marcos Rafael Pimenta considerou a Fuvesta a prova mais difícil que já fez na vida. Foto: Rene Moreira/Estadão

* Por Rene Moreira, especial para o Estadão.edu

Boa parte dos alunos que prestaram o vestibular da Fuvest em Ribeirão Preto (SP) consideraram a prova difícil. As matérias mais citadas como complicadas foram na área de exatas, com destaque para física e matemática. Marcos Rafael Silva Pimenta, de 17 anos, diz que havia muitas perguntas nessas duas disciplinas que eram verdadeiros “pegas”.

Segundo ele, as perguntas complicaram questões que talvez não fossam tão difíceis com um enunciado diferente. No geral, ele considerou o exame da Fuvest difícil. “Foi a prova mais difícil que já fiz na vida”, afirma o estudante que tenta o vestibular pela primeira vez de olho no curso de Medicina.