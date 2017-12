Estudante chega atrasado na Estácio UniRadial

Na Estácio UniRadial, zona sul de São Paulo, apenas Lucas Silva, de 17 anos, chegou atrasado, cerca de dois minutos depois do fechamento dos portões. Morador de Guarapiranga, o estudante disse que saiu de casa ao meio-dia e o ônibus demorou muito a passar. Ontem, ele também não conseguiu entrar. “Fiquei uma hora e meia esperando o ônibus”, diz. Ele estava com uma camisa do Super-Homem.

Seu objetivo era fazer o exame para conseguir bolsa de estudos para o curso de Design Gráfico.