Uma estudante que faria a prova do Enem hoje não conseguiu chegar antes do fechamento do portões da Unip Vergueiro e, por isso, chamou a polícia. Moradora da região de Interlagos, São Paulo, onde ocorreu o GP Brasil, ela se atrasou 30 minutos. Segundo o segurança da Unip Welington Costa a polícia foi à sala de coordenação dos fiscais para registrar a ocorrência, mas a candidata não entrou para fazer a prova.

