Estudante baiano está preocupado com a prova de amanhã

* Por Tiago Décimo

SALVADOR – No Colégio Estadual Tales de Azevedo, segunda maior escola de Salvador, localizada na Costa Azul, os alunos acabaram de entrar para fazer a prova. O clima bom na cidade – choveu a semana toda e hoje o sol apareceu – fez com que o trânsito ficasse tranquilo, o que facilitou a chegada dos alunos. “Minha maior preocupação é a redação. Além de não saber o tema, as mudanças na correção causam um pouco de insegurança. E a gente não tem acesso à correção da prova”, afirmou Paulo Damasceno Santos, de 20 anos, que tenta uma vaga em Direito numa universidade baiana. A prova de redação será aplicada amanhã.