Estreantes no Enem, alunos fazem prova como teste

* Por Davi Lira, de O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – Três alunos do 3.º ano da Escola Estadual Ubaldo Costa Leite, da zona norte, estão mais preocupados em se testar na prova do que serem bem-sucedidos, já que esta será a primeira experiência do grupo no Enem.

“Estou mais preocupado em fazer a prova para ver como ela é”, afirma Danilo Morero, de 17 anos. “Se não der para passar na USP com a nota do Enem, vou tentar em algum curso de matemática que aceite”, complementa, sem saber que a USP não utiliza o exame na seleção de novos alunos. Jéssica Marques, de 18, e Elisa Maria, de 17, também pensam de forma semelhante. “Eu não estudei muito nem me preparei devidamente, mas pelo menos não terei pressa de sair cedo da prova”, afirma Jéssica.



Jéssica Marques faz o Enem pela primeira vez para conhecer a prova

Em busca de uma vaga na faculdade de Psicologia, Elisa espera que pelo menos esse primeiro dia a prova não seja tão difícil, já que sua preocupação maior é com a etapa de amanhã. “O meu maior medo não é nem hoje, é a redação.”