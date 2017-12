‘Este ano foi mais objetiva’, diz candidato sobre prova de história

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

SÃO PAULO – O estudante do colégio Objetivo Pedro Moura, de 17 anos, que tenta uma vaga em História, achou as provas específicas do último dia da Fuvest bem diferentes do ano passado, quando prestou como treineiro. “Em 2011 caiu mais historiografia, duas perspectivas da história. Hoje, foi mais objetiva”.

Na opinião de Pedro, a decoreba permanece na Fuvest, especialmente comparando com as provas da Unesp e da Unicamp. “Se eu não tivesse lido o livro do (Marc) Bloch – especialista em história medieval- , não teria feito a questão sobre os normandos”, contou Pedro Moura. Já a prova de geografia ele achou mais simples.

Os candidatos do curso de História fizeram uma prova com seis questões da matéria. Entre os temas cobrados estavam a influencia dos normandos na economia medieval, o conflitos de classes na Europa no começo do século XIX, a Guerra de Tróia, os conflitos tribais na África e a formação colonial do Rio Grande do Sul.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

* Corrigido às 17h16