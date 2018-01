Estão abertas as inscrições para o vestibular da USP

SÃO PAULO – As inscrições para o vestibular da Fuvest 2017 estão abertas desde as 10 horas desta sexta-feira, 19. Os exames selecionam alunos para 8.734 vagas na Universidade de São Paulo (USP) e 120 no curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. O prazo termina em 8 de setembro.

A inscrição é feita pelo site www.fuvest.com.br. O candidato deve utilizar o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e documento de identidade (RG). A taxa de inscrição, de R$ 160, pode ser paga em bancos ou pela internet até o dia 9 de setembro, usando o boleto gerado até 8 setembro, último dia de inscrição.

As provas são realizadas em duas etapas. A primeira será feita em 27 de novembro, um domingo, a partir de 13 horas. A prova terá 90 questões de múltipla escolha. Os alunos selecionados para a segunda etapa passarão por mais uma bateria de exames, dessa vez com questões discursivas, a partir do dia 8 de janeiro.

Além dessas vagas, a USP também oferecerá outras 2.338 pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que leva em conta a nota de candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para mais informações sobre o processo, acesse o Manual do Candidato.