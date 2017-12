Estágios no Museu do Ipiranga

Alunos de graduação da USP poderão concorrer a 27 vagas de estágio no no Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga.

As inscrições vão até 16 de dezembro e as bolsas-auxílio são de R$525,24 para 20 horas semanais. O estagiário ainda conta com o auxílio transporte. O contrato terá duração de 12 meses, com possibilidade de renovação.

Há duas vagas na área de Diretoria, três em Serviço de Documentação Textual e Iconografia; uma vaga em Serviço de Conservação – Monitoramento Ambiental, duas em Serviço de Objetos, uma vaga no setor de numismática, outra em Arqueologia Histórica, outra em Museografia, duas vagas em Comunicação Visual, sete vagas em Serviço de Atividades Educativas, duas vagas na Divisão Administrativa – Seção de Compras, uma na Divisão Administrativa, três na Difusão Cultural, e uma na seção de informática,

Mais informações www.usp.br e no edital abaixo.