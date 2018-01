Na última segunda-feira, o repórter Felipe Mortara discutiu na Rádio EstadãoESPN assuntos abordados pelo suplemento Estadão.edu, que circula nesta terça-feira, 26. O principal assunto foi matéria de capa aborda a falta do domínio do idioma inglês e as consequências disso tanto para as necessidades do mercado como para receber turistas para a copa de 2014 e os jogos olímpicos de 2016. Saiba ainda novidades sobre as datas dos principais vestibulares. Confira aqui.

