A repórter Carolina Stanisci, do Estadão.edu, acompanha a conferência sobre os impactos das tecnologias da informação e comunicação (TICs), promovida pela Unesco e Ministério da Educação, em Brasília. O evento vai até essa quarta-feira, dia 28, e você acompanha todas as novidades aqui no blog.

