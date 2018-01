Estadão.edu ganha prêmio de jornalismo

O Estadão.edu conquistou em 2014 o Prêmio de Jornalismo da Andifes, a associação dos reitores das universidades federais. O conjunto de reportagens, publicado em setembro de 2013, mostrou que pela primeira vez todas as federais do País usariam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como parte do vestibular no ano seguinte.

As matérias também traziam dicas para os candidatos, análises e um histórico de consolidação da prova, além de uma entrevista exclusiva com o então presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep), Luiz Cláudio Costa. O trabalho foi assinado pelos repórteres Bárbara Ferreira Santos, Guilherme Soares Dias, Paulo Saldaña e Victor Vieira, com edição de Bia Reis.