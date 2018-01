Estadão.edu faz cobertura ao vivo do 6º Congresso da Abraji

O Estadão.edu faz cobertura ao vivo pelo Twitter do 6º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, que acontece até sábado no campus Vila Olímpia da Universidade Anhembi Morumbi. Entre os palestrantes estão Andrei Netto, correspondente em Paris do jornal O Estado de S.Paulo, Cláudio Abramo, diretor executivo da Transparência Brasil e Claudio Tognolli, professor da USP e representante da Abraji.

Também devem palestrar Ricardo Gandour, diretor de conteúdo do Grupo Estado, o documentarista e cineasta João Moreira Salles, da Revista Piauí, assim como outros jornalistas e comunicadores de todo o mundo.