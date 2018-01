A equipe do Estadão.edu acompanhou o resultado do vestibular da Fuvest ao lado do vestibulando Felipe de Queiroz Freire, de 18 anos – ele passou em Geologia na USP.

“Sinto ao mesmo tempo alívio e orgulho. Agora vou começar uma vida nova, uma vida de universitário”, diz ele, que promete se dedicar muito à profissão escolhida. “Isso eu prometo.”