Estácio dará bolsas e vagas de emprego

Os candidatos ao vestibular da Estácio vão concorrer a 3 mil bolsas de estudos de até 100% e 100 vagas de emprego temporário.

A universidade premiará os autores das 3 mil redações de vestibular mais criativas entre todas as unidades. Além da bolsa, que será válida para o 2º semestre de 2009, os candidatos que tiverem as 100 maiores notas de redação também terão direito a vagas de emprego temporário por 3 meses, dentro da instituição.

Para a avaliação das redações, serão considerados os seguintes critérios:

– desenvolvimento do tema proposto

– correta utilização da norma culta

– aspecto formal do texto (dissertação)

Os prêmios são válidos para os candidatos que se inscreverem para o vestibular dos cursos de graduação tradicional e tecnológica da Estácio em São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Ceará, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina. Para participar, a inscrição deve ser efetuada de junho à agosto pelo endereço www.estacio.com.br ou pelos telefones (21) 3231 0000 e 0800 282 3231.

As primeiras provas do vestibular da Estácio serão realizadas sábado, dia 27, mas algumas unidades agendam a prova durante a semana. Mais informações no site www.estacio.com.br.