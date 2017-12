Está chegando o vestibular da UFSCar!

Com 40.547 inscritos, no próximo domingo, dia 13, começa o vestibular da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Domingo os candidatos respondem a questões de português, inglês, matemática e redação. Segunda é a vez de química, física, história, biologia e geografia. São cinco questões discursivas de cada tema.

As provas nos dois dias começam às 13h (horário de Brasília). Recomenda-se que o candidato chegue uma hora antes, para evitar atraso. As provas duram quatro horas e meia. Quem faz prova de aptidão para o curso de Música: a prova específica é no dia 18. Dura duas horas e será realizada no Teatro Florestan Fernandes da Universidade Federal de São Carlos, localizado na Rodovia Washington Luís, km 235, São Carlos (SP).

A divulgação da convocação para as provas foi feita exclusivamente pela Internet, no endereço da Vunesp.Se o candidato não localizar no site da Fundação Vunesp a sua convocação deverá entrar em contato pelo telefone (11) 3874-6300.