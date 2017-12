A ESPM também faz seu vestibular do meio do ano neste domingo. A prova começou às 9h e vai até as 14h. Os vestibulandos disputam vagas para os cursos de Administração, Relações Internacionais, Design, Comunicação Social (habilitação em Publicidade e Propaganda).

As respostas da prova serão divulgadas pela internet, no site da ESPM. A primeira chamada será dia 12 de julho.

Dá uma olhada no