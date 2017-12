ESPM-SP promove 8º Ciclo de Palestras

Entre os dias 16 e 23 de julho, a ESPM-SP apresenta o 8° Ciclo de Palestras, que trará cinco palestras com executivos e especialistas sobre temas atuais do mercado de negócios.

Esta edição do Ciclo de Palestra segue a proposta da Pós-Graduação da ESPM-SP em trazer o mercado para a sala de aula e abordará os temas: “Um caso real de comunicação na Copa do Mundo”, “Inovação em marketing aplicado ao mercado imobiliário”, “Entendendo e atendendo o varejo”, “Neuromarketing: mergulhando na mente do consumidor”, “O raio-X do mercado brasileiro de games – caso Microsoft Xbox”.

Os interessados podem se inscrever no site, no qual poderão obter a relação completa das palestras. O evento é aberto ao público e a entrada será permitida com a doação de um agasalho, a ser destinado a instituições de caridade. As inscrições seguem até 27 de julho de 2012, sexta-feira.