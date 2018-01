ESPM-SP e ESPM RJ recebem pais de vestibulandos para café da manhã

Tensão e ansiedade são sentimentos presentes na vida de qualquer vestibulando, principalmente no dia da prova vestibular. Neste momento, nada melhor do que contar com o incentivo daqueles que acompanham de perto esta fase.

Com o objetivo de melhor informar os pais sobre o futuro profissional dos filhos, a ESPM oferece na manhã do próximo domingo, 3 de julho, um “Café com os Pais”, nas unidades de São Paulo (às 8h) e Rio de Janeiro, (às 9h). O projeto terá início com a recepção dos convidados pelos professores e coordenadores e seguida de palestra de apresentação dos cursos de graduação Administração, Design, Jornalismo (apenas ESPM-SP), Publicidade e Propaganda e Relações Internacionais. Nesta ocasião os pais conhecerão detalhes sobre as áreas mais promissoras no mercado de trabalho, além de trocar experiências com os pais dos outros vestibulandos.

Este encontro também acontecerá em Ribeirão Preto no colégio Liceu Albert Sabin onde os vestibulandos da região são esperados para o vestibular da ESPM.

Informações: cafevestibular@espm.br ou 5085-4600