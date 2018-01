ESPM- SP abre inscrições para vestibular

As inscrições para o processo seletivo dos cursos da ESPM-SP estão abertas até 5 de novembro. A prova acontece em 14 de novembro, domingo, das 9h às 14h. Interessados podem se inscrever pelo site. A novidade neste vestibular é o lançamento da graduação em jornalismo.

Os cursos oferecidos são de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, Administração com ênfase em Marketing, Design com habilitação em Comunicação Visual e ênfase em Marketing, Relações Internacionais com ênfase em Marketing e Negócios e para a nova graduação, Comunicação Social com habilitação em Jornalismo.



Outros vestibulares da ESPM:

ESPM RJ – Vestibular 2010/2

Inscrições: 20 de setembro até 25 de novembro

Prova: 28 de novembro (domingo)

Resultado: 3 de dezembro

Disciplinas da avaliação: Comunicação e Expressão, Matemática, Humanidades e Cultura Geral Contemporânea, Inglês, Atualidades

Rua do Rosário, 90 Centro – Rio de Janeiro

Informações: (21) 2216-2000

Valor da inscrição: R$70,00

ESPM RS – Vestibular 2010/2

Inscrições: 13 de setembro a 24 de novembro

Prova: 28 de novembro

Resultado: 30 de novembro

Disciplinas da avaliação: Comunicação e Expressão, Matemática, Humanidades e Cultura Geral Contemporânea, Inglês, Atualidades

Rua: Guilherme Schell, 350 – Santo Antonio – Porto Alegre (RS)

Informações: (51) 3218-1300

Valor da inscrição: R$75,00