ESPM-SP abre inscrições para o processo seletivo de transferência

A ESPM-SP abriu inscrições para o processo seletivo de transferência no 2° semestre de 2012. Os universitários de outras faculdades poderão fazer a transferência para um dos cursos da ESPM que são ministrados em São Paulo: administração; design com habilitação em comunicação visual; jornalismo; publicidade e propaganda e relações internacionais.

O processo será realizado na ESPM-SP para estudantes de qualquer estado brasileiro. Quem optar por fazer a inscrição pessoalmente, deve entregar os documentos na sede da instituição, localizado na Vila Mariana, em São Paulo, até o dia 26 de julho. Quem optar enviar os documentor por e-mail terá até o dia 23 de julho para postar. Somente serão considerados inscritos os candidatos que, além de pagar a taxa de inscrição em uma agência bancária, entregarem esta documentação à instituição.

O resultado da primeira fase estará disponível no site dia31 de julho, às 15 horas. A prova será feita no dia 2 de agosto, das 15 às 18 horas, com o segundo resultado previsto para dia 7 de agosto, às 18 horas. Mais informações e resultados podem ser obtidos no edital pelo site www.espm.br/transferencia, ou pelo telefone (11) 5085-4600.