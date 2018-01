ESPM-SP abre inscrições para 121 cursos de férias

A ESPM acaba de abrir a temporada dos cursos de férias. As inscrições podem ser feitas no site e as aulas começam na primeira semana de janeiro. No período entre 3 e 29, a Escola oferece 121 opções que contemplam as áreas de Administração, Comunicação, Criatividade, Design, Propaganda e Marketing e Relações Internacionais.

Como os cursos têm curta duração – variam de oito a 15 h/aula – permitem a participação em mais de um tema ao longo do mês. A integração com profissionais de empresas de todo o Brasil também contribuem para ampliar as redes de relacionamento.

Informações e inscrições – Cursos de Férias 2011

Período das aulas: de 3 a 29 de janeiro de 2011

ESPM – Campus Profº Francisco Gracioso

Rua Dr. Álvaro Alvim, 123 – Vila Mariana

Tel. (11)5085-4600 centralinfo@espm.br www.espm.br/ferias