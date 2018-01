ESPM sedia evento para a discussão de empreendedorismo digital

Nesta terça-feira, 14, o buscador de restaurantes online Donde Voy, que publica em tempo real as avaliações de serviços gastronômicos feitas pelos usuários, realizará o “Painel de Startups Donde Voy”, na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Estarão presentes os quatro sócios do Donde Voy, Pedro Cavalcanti, Vinicius Moreira, Renan Alves e Pedro de Cicco, e representantes do Google, do Grubster e da agência Very Hype.

Com foco no empreendedorismo, o evento aposta no dinamismo e, por isso, está organizado em apresentações de 15 minutos para cada startup. Em seguida, haverá uma mesa para discussões e perguntas do público, mediada por Gil Giardelli, especialista brasileiro em colaboração e inovação digital, economia criativa e sociedade em rede.

O Solution Specialist Roger Pike falará sobre as soluções do Google para empreendedores, como o AdSense. Felipe Vieira será o representante do Grubster, site que oferece créditos e descontos nos melhores restaurantes de São Paulo. Por fim, Brunno Barranco falará em nome da agência de gastronomia Very Hype, que trabalha com soluções gourmet para eventos e restaurantes.

Serviço:

Painel de Startups Donde Voy

Data: 14 de agosto

Local: Auditório Philip Kotler – Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

Rua Álvaro Alvim, 123, Vila Mariana

Horário: das 20h às 22h