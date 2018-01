ESPM recebe inscrições para cursos de pós

A Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) está com as inscrições abertas para os 15 cursos de pós-graduação com início em 2011. Entre os lançamentos está a especialização em Jornalismo com Ênfase em Direção Editorial.

Os demais cursos são de várias áreas do conhecimento, como comunicação, marketing, negócios, design, gestão de pessoas, gestão comercial, consumo, entre outras.

As inscrições terminam dia 1º de março de 2011. Para as matrículas efetuadas até 20 de dezembro de 2010, os candidatos terão desconto de 50% no pagamento da inscrição.

Mais informações neste site.