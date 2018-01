ESPM realiza 5º Ciclo de Palestras em Gestão de Negócios

O Brasil é a bola da vez. Economia aquecida, e um PIB com projeções estimadas em 4,5% para este ano, apontam a necessidade de uma mão de obra cada vez mais diferenciada, para atrair o investimento em diversas áreas de destaque no país, como marketing, mídias, esportes, consumo, inovação, design, recursos humanos, inteligência de mercado, entre outras.

Visando discutir temas atuais do mercado e suas perspectivas, a unidade de Pós-Graduação da ESPM-SP promove o 5º Ciclo de Palestras da ESPM de 01/02 a 22/02, em que serão realizadas 12 palestras, colocando os participantes em contato direto com profissionais especializados no assunto.

Durante o ciclo, especialistas e executivos com grande experiência no mercado comentarão os temas como: “Neurociências e o Consumo”, “Inovação em empresas de serviços”, “A importância do CRM na manutenção de clientes em mercados maduros”, “Inteligência competitiva”, “Marca Rio 2016”, “São Paulo: uma ótica imobiliária”, “Liderança transformacional” e “A comunicação corporativa nas novas mídias”. O ciclo é aberto ao público. Os interessados devem se inscrever no site do evento.