ESPM promove maratona de criação

A ESPM promove neste sábado, dia 6, uma maratona de criação para os seus alunos de Publicidade e Propaganda e de Design. O evento começa às 22h e segue até 10h do dia seguinte. Os participantes receberão um briefing da agência madrinha – este ano a Wunderman Brasil – e do cliente, uma empresa do setor de bens de consumo, apenas minutos antes do evento, e terão 12 horas para desenvolver uma campanha sobre um produto.

Cerca de 100 grupos vão participar do evento. O júri irá privilegiar a ideia e não o formato da peça ou campanha a ser criada pelos alunos, já que participam estudantes do primeiro ao último semestre.

O resultado será apresentado no início da semana. Os alunos que conseguirem desenvolver os melhores trabalhos receberão como prêmio uma vaga de estágio por três meses na Wunderman Brasil. O passo a passo da competição está disponível no blog.

Mais informações pelo telefone (11) 5085-4600 ou pelo e-mail centralinfo@espm.br