Maratona de Criação da ESPM terá transmissão ao vivo

A ESPM realiza amanhã a 5ª edição da Maratona de Criação, destinada aos alunos dos cursos de Publicidade e Propaganda e Design da ESPM. A jornada terá início às 20h da sexta-feira, acontecerá durante toda a madrugada e será concluída no dia seguinte, 1° de outubro (sábado), às 10h. Os participantes receberão o briefing de uma e do cliente, que será revelado apenas minutos antes do evento. O prazo será de 12 horas para desenvolver o job sobre determinado produto.

Segundo os organizadores, “serão horas de criatividade, pressão e muita adrenalina, cujo objetivo é proporcionar aos estudantes um ambiente de desafios enfrentados pelos profissionais durante a criação de uma campanha publicitária real”.

Cerca de 100 grupos participarão do evento e o júri irá privilegiar a ideia e não o formato da peça – porque participam alunos que cursam do primeiro ao último semestre.

O resultado será divulgado na semana seguinte, e os autores do melhor trabalho serão premiados com uma vaga de estágio na agência DM9DDB.

A Maratona poderá ser acompanhada ao vivo pelo link http://arenasespm.com.br/maratona/.