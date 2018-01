ESPM inicia o ano com projeto “Parede Viva”

O semestre letivo na ESPM começa na próxima segunda-feira, 14 de fevereiro, com a semana de integração entre calouros e veteranos. Com o objetivo de estimular as diferentes manifestações artísticas, culturais e sociais, a ESPM promove de 14 a 18 de fevereiro o Parede Viva.

A iniciativa reunirá grafiteiros brasileiros que produzirão painéis em três espaços da faculdade, sendo o maior deles um mural com 12 metros de altura. Os artistas Whip, Enivo e Crânio utilizarão cerca de 300 latas de spray e uma plataforma articulada para ganhar agilidade em virtude da grande dimensão dos murais.

Para tornar a atividade ainda mais interativa, o público externo poderá acompanhar todo o andamento do projeto via twitter (@paredeviva), facebook.com/paredeviva, www.flickr.com/photos/paredeviva e www.vimeo.com/paredeviva. Em todas essas redes sociais os internautas poderão fazer comentários e até sugestões para os artistas.

A intervenção artística será contínua e dividida em duas etapas: no primeiro semestre, a pintura de grandes murais e, paralelamente, como estímulo a descoberta de novos talentos na faculdade, serão realizadas com os alunos oficinas de grafite que terminarão com a execução de novos murais. No segundo semestre novos espaços serão pintados e haverá a exposição de toda a arte produzida ao longo do período.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todo o processo de pintura será documentado e editado, com a intenção de compartilhar entre alunos e admiradores desta arte o trabalho destes três artistas nas dependências de um ambiente acadêmico.

A curadoria e a coordenação do projeto são do ex-aluno da ESPM conhecido como “Mundano”, que participou de diversas exposições nos últimos anos no Brasil e no exterior e levou sua expressão artística para países como EUA, França, Inglaterra, Israel, Chile e Argentina. Para mais informações sobre o Projeto Parede Viva acesse http://paredeviva.espm.br/.

Parede Viva – Semana de Integração da ESPM

De 14 a 18 de fevereiro de 2011

Horário: 8h às 12h

Local: ESPM – Campus Graduação Profº Francisco Gracioso

Rua Dr. Álvaro Alvim, 123, Vila Mariana – SP

Informações em: http://paredeviva.espm.br/