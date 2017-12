ESPM faz workshop sobre pré-projeto de pesquisa

Com o objetivo de solucionar as principais dúvidas na elaboração de um pré-projeto de pesquisa, o Programa de Mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM realizará gratuitamente em 17 de setembro, das 17h às 19h30, workshop sobre o tema. O programa de pós-graduação stricto sensu é reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), e dedica-se aos estudos da comunicação e da mídia nas suas múltiplas interfaces com as práticas de consumo.

As inscrições para o workshop podem ser feitas até o dia do evento pelo e-mail mestrado@espm.br

Mais informações pelo telefone (11) 5085-4638 ou pelo site do Mestrado da ESPM.