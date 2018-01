ESPM convida vestibulandos para conhecer a escola

A Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) abre as portas para os vestibulandos no próximo dia 19 para que eles conheçam os desafios do mercado e tirem dúvidas sobre as profissões. O ESPM Experience é voltado para os inscritos no vestibular. O evento começas às 10 horas e é gratuito.

Os candidatos têm a oportunidade de conhecer o ambiente acadêmico e estabelecer contato direto com professores relacionados ao curso de seu interesse, como Administração de Empresas, Comunicação Social, Design, e Relações Internacionais.

Recebem ainda orientações para a carreira e podem trocar experiências com os alunos veteranos. A programação conta com palestras, bate-papo com profissionais e professores, oficinas experimentais e um tour monitorado pela escola.

Para participar, clique aqui.