ESPM apresenta cursos e panorama do mercado de trabalho

A ESPM realiza desde terça-feira o projeto Carreiras em Foco, cujo objetivo é apresentar ao estudante os cursos oferecidos pela instituição e um panorama do mercado de trabalho. Nesta quinta será a vez de Relações Internacionais.

Os vestibulandos assistem a uma palestra e depois fazem uma visita guiada pelo câmpus da Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Não é preciso estar inscrito no processo seletivo da ESPM para participar das atividades. E os familiares também são bem-vindos.

Os interessados devem se inscrever no site da ESPM. A visita começa às 14h15 e termina às 17h.

Na próxima terça-feira será a vez do curso de Jornalismo. O projeto termina na quarta, com as atividades do curso de Publicidade e Propaganda.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As inscrições para o vestibular de inverno da ESPM estão abertas até 29 de junho. Mais informações no site www.espm.br/vestibular.