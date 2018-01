ESPM abre seleção para transferência entre faculdades

A ESPM oferece vagas de transferência entre faculdades para as áreas de Administração, Comunicação Social, Design, Jornalismo e Relações Internacionais. O processo seletivo de transferência pode ser realizado para as unidades localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, mas há regulamentos específicos que estão relacionados com os cursos oferecidos, perfil do candidato, data, local, processo seletivo e inscrição de cada uma.

Em São Paulo as inscrições podem ser feitas entre os dias 7 de janeiro e 4 de fevereiro para os cursos de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda; Administração com ênfase em Marketing; Design com habilitação em Comunicação Visual e ênfase em Marketing; Relações Internacionais com ênfase em Marketing e Negócios e para a nova graduação, Comunicação Social com habilitação em Jornalismo.

A prova será aplicada na sede da escola, dia 10 de fevereiro, das 09h às 12h. Mais informações pelo telefone (11) 5085-4610 ou e-mail secrgrad@espm.br.

Serviço:

Processo de Transferência ESPM São Paulo:

Período de inscrição: 07 de janeiro a 04 de fevereiro

Data da prova: 10 de fevereiro, das 09 às 12h.

Rua Dr. Álvaro Alvim, 123 – Vila Mariana – São Paulo

Tel. (11)5085-4610



secrgrad@espm.br

www.espm.br/transferencias

Processo de Transferência ESPM Rio de Janeiro:

Período de inscrição: já estão abertas e seguem até 19 de janeiro

Data da prova: 21 de janeiro

Rua do Rosário, 90 – Centro / Rio de Janeiro

(21) 2216-2002

cursos@espm.br

www.espm.br/transferencia.rj

Processo de Transferência ESPM Porto Alegre:

Período de inscrição: já estão abertas e seguem até dia 31 de janeiro

Não haverá prova nesta unidade

ESPM: Campus Porto Alegre

Rua Guilherme Schell, 350 – Bairro Santo Antônio – Porto Alegre – RS

(51) 3218 – 1300

graduacao-rs@espm.br