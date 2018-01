ESPM abre inscrições para o vestibular

Já estão abertas as inscrições para o vestibular da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) de São Paulo. O prazo vai até o dia 26 de junho.

A inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pelo site www.espm.br/vestibular.

A ESPM anunciou mundanças na prova. O conteúdo relativo às disciplinas de geografia, história e atualidades foram unificados em uma só prova: humanidades e cultura geral contemporânea. As demais disciplinas de avaliação não sofreram alteração: comunicação e expressão, matemática e inglês.

Estão disponíveis 250 vagas no curso de Comunicação Social com ênfase em Publicidade Propaganda, 200 vagas em Administração, 100 vagas em Relações Internacionais e 40 vagas em Design. As provas ocorrem no dia 4 de julho, domingo, das 9 às 14 horas. O resultado será divulgado no site, dias 12, 13 e 14 de julho.



Na ESPM do Rio e Porto Alegre, as inscrições também estão abertas, e vão até 30 de junho.