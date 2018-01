ESPM abre inscrições para o vestibular de Inverno

As inscrições para o vestibular da ESPM/SP iniciam em 9 de maio e encerram em 1 de julho. Devem ser feitas, exclusivamente, pelo site www.espm.br/vestibular. A prova acontece dia 3 de julho, domingo, das 9 às 14 horas.

Como no processo seletivo anterior, os assuntos relativos à Geografia, História e Atualidades foram unificados em uma só prova: Humanidades e Cultura Geral Contemporânea. As demais disciplinas de avaliação não sofreram alteração, sendo elas: Comunicação e Expressão, Matemática e Inglês.

Estão disponíveis 250 vagas no curso de Comunicação Social com ênfase em Publicidade Propaganda, 200 vagas em Administração, 50 vagas em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, 50 vagas em Relações Internacionais e 30 vagas em Design.