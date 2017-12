Especialização em Engenharia Automotiva na Poli-USP

A Escola Politécnica da USP abre uma nova especialização: a de Engenharia Automotiva. O curso é voltado para engenheiros ou profissionais que desejam estender a formação. O processo seletivo será feito com base no currículo do candidato, podendo também abranger entrevista. As inscrições vão até 18 de setembro.

As aulas começam em 2 de outubro e serão realizadas sempre às sextas feiras das 18h30 às 22h30 e aos sábados das 8h às 13h, totalizando 372 horas/aula em onze disciplinas. O curso irá abordar temas como novas tecnologias, produtos, serviços e gestão industrial do setor automotivo.

A coordenação é dos professores Paulo Carlos Kaminski e Marcelo Massarani, do Centro de Engenharia Automotiva do Departamento de Engenharia Mecânica da Poli-USP.

Maiores informações pelo telefone (11) 3817-5488