O Senac tem inscrições abertas para o curso Especialização em Direito e Gestão do Meio Ambiente.

A pós alia fatores jurídicos a conhecimentos técnicos aplicados na gestão, com o objetivo de preparar os profissionais para atuar na diminuição do impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente.

O curso será ministrado no câmpus Santo Amaro, em São Paulo. Para saber mais sobre como se matricular, clique no site do Senac. As inscrições vão até dia 2 de agosto.