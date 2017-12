Especialistas fazem bate-papo sobre intercâmbio na Nova Zelândia neste sábado

Para discutir a experiência de fazer um intercâmbio na Nova Zelândia, a agência S7 Study fará, neste sábado, 4, uma reunião com um time de especialistas que já vivenciou a experiência na Oceania. Eles tirarão dúvidas sobre vistos, opções de cursos, financiamento e trabalho no exterior.

Um representante da escola Southern Lakes English College, da cidade de Queenstown, também participará do bate-papo. Na ocasião, será sorteada uma bolsa de estudos de quatro semanas no país, para participantes com mais de 18 anos. As palestras ocorrerão na sede da agência, em duas sessões – às 14h30 e às 16h30, na rua Frei Caneca, 558/105. A entrada gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo site www.novazelandiabrasil.com.br.