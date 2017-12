Especialistas discutem uso de células-tronco

O Instituto de Pesquisa de Células-Tronco (IPCTRON) realiza neste sábado, 4 de setembro, o III Simpósio Multidisciplinar de Células-Tronco. O evento será no auditório do Hospital São Paulo, na Vila Clementino, zona sul da capital.

O simpósio reunirá profissionais renomados no assunto para discutir, entre outros assuntos, a aplicabilidade clínica das células-tronco na Cardiologia, Cirurgia Plástica, Odontologia, Oncologia e Oftalmologia.

Entre os especialistas presentes no ciclo de palestras estará a professora Lilian Piñero Eça, PhD em Biologia Molecular e presidente do IPCTRON.

As inscrições podem ser feitas pela internet. Os participantes receberão um certificado de presença.

Serviço

III Simpósio Multidisciplinar de Células-Tronco do IPCTRON

Data: 4/9

Horário: das 8h às 18h

Local: auditório do Hospital São Paulo (Rua Napoleão de Barros, 715 – 15º andar)

Telefone: (11) 5051-5175

Preços: R$ 80 (estudantes, residentes e sócios do IPCTRON) e R$ 100 (profissionais das áreas relacionadas ao Congresso)

Informações e inscrições: www.ipctron.com.br