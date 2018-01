Especialista em Reggio Emilia faz oficina em SP

Como transformar a escola em um grande atelier? Qual a melhor estratégia para revelar às crianças as diversas linguagens expressivas do universo das Artes? Qual é o caminho para potencializar a criatividade e provocar o desenvolvimento do conhecimento?

Estas e outras questões centrais da educação infantil serão apresentadas em uma oficina especial de formação de professores organizada pelo centro de formação Pedagogia Subjetividade, no próximo dia 15 de fevereiro, na Escola Stagium, em Diadema, na Grande São Paulo.

Para participar do evento, a Pedagogia Subjetividade convidou a psicóloga e arte-educadora colombiana Simonetta Cittadini, fundadora da L’ Atelier School, escola de primeira infância inspirada na filosofia de Reggio Emilia, sediada em Miami, Estados Unidos. A educadora é participante de vários programas educacionais em Reggio Emilia e em outras partes do mundo, onde a ênfase é a criança como um ser com direitos humanos e portador potencial.

Assista entrevista

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A oficina terá também a participação do músico e pedagogo Juan Felipe Calle, atelierista e consultor pedagógico da L’Atelier.

Pedagogia Subjetividade é uma rede internacional de formação docente. Nasceu da parceria com a Escola Stagium, em Diadema, e a Escola Fabulinus, na Argentina. Promove regularmente cursos, oficinas e viagens pedagógicas de formação, especialmente para a educação infantil.

SERVIÇO

A ESCOLA COMO UM GRANDE ATELIER

Dia: 15 de fevereiro

9h às 16h30

Local: Escola Stagium – Rua Osvaldo Cruz, 162 – Diadema – SP (estacionamento no local) http://www.escolastagium.com.br/localizacao/

Informações e inscrições: pedagogiasubjetividade@gmail.com

Investimento: R$ 523,00 ( em 4 parcelas)

IMPORTANTE 1: Funcionários da rede pública e grupos acima de 5 pessoas o desconto é de 10%.

IMPORTANTE 2: Haverá transporte saindo do metrô Jabaquara para a Escola Stagium e da Escola Stagium para o Jabaquara.