Especialista em Turismo dá palestra sobre inovações hoteleiras

A americana Cathy A. Enz, professora e PhD em Turismo da Cornell University, apresenta dia 1º a palestra Criando Estratégias de Sucesso por meio da Inovação no Senac Aclimação. O evento marca o lançamento dos programas de extensão universitária, com dupla certificação, que acontecerão entre os meses de março e outubro no Senac São Paulo e serão ministrados por docentes da Cornell.

Durante o encontro, Cathy falará sobre as estratégias das empresas para inovar nesse mercado. Ainda haverá exibição de cases de grandes empreas mundiais que criaram novas práticas na hotelaria e a demonstração de administradores de hotel podem obter vantagens competitivas.

Agenda

“Criando Estratégias de Sucesso por meio da Inovação”

Data: 1º de fevereiro – quinta-feira

Horário: 9h às 11h

Local: Senac Aclimação (Rua Pires da Mota, 838)