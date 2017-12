Escritório de design leva universitários para desafio no Piauí

Foto: Reprodução/Tatiana Cardeal

O escritório de design Rosenbaum vai selecionar 15 estudantes de Arquitetura, Design, Serviço Social e Engenharia de todo o Brasil para o projeto ‘A Gente Transforma’. Os selecionados irão em fevereiro à comunidade de Várzea Queimada, na Chapada do Araripe (Piauí), para trabalhar nas moradias, apresentando soluções de permacultura sustentável para melhorar o saneamento básico, a iluminação das casas e o problema da água contaminada. Eles trabalharão junto com Marcelo Rosenbaum e designers convidados, e com o arquiteto e urbanista Henrique Pinheiro.

A execução do projeto acontecerá de 1º a 15 de fevereiro. As inscrições estão abertas até 15 de janeiro (domingo).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para participar, os interessados devem enviar um vídeo de até 3 minutos respondendo as seguintes perguntas: “Quem é você? O que você faz? Qual é a sua definição da palavra “comunidade”?”, e escrever um texto de até 30 linhas explicando o que fariam, por meio do design sustentável, para requalificar a vida das pessoas que vivem na comunidade de Várzea Queimada. Os candidatos devem enviar e-mail com o texto e também com o link do vídeo no YouTube para para agentetransforma@rosenbaum.com.br.

Os custos de transporte, hospedagem e alimentação durante o trabalho em Várzea Queimada serão pagos pela organização.

Mais informações em www.rosenbaum.com.br/a-gente-transforma