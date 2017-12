O escritor moçambicano Mia Couto fará a palestra “Línguas que não sabíamos que sabíamos” na Uninove, hoje, às 14h30. Couto é autor de obras como “Se Obama fosse africano e outras interinvenções”, “Estórias abesonhadas”, “Terra Sonâmbula” e “O último voo do flamingo”. Ele é o sexto ocupante da cadeira número cinco da Academia Brasileira de Letras.

O evento acontecerá no auditório do Centro de Pós-gradução da Uninove.

