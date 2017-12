Escolas oferecem bolsas de estudo em cursos de inglês, graduação e pós

Diversas escolas e feiras estão oferecendo bolsas e descontos em cursos no exterior, tanto nos de curta duração como nos universitários. Confira:

Terceira edição da American Education Expo reúne 19 universidades americanas e concede bolsas

A feira American Education Expo promove sua terceira edição no dia 22 de outubro no Hotel Renaissance, em São Paulo, com a participação de 19 universidades americanas. Algumas instituições oferecem bolsas de estudo e a expectativa é que sejam oferecidos até US$ 500 mil em descontos.

A entrada na American Education Expo é gratuita e as inscrições podem ser feitas por meio do site www.studentlane.com

Serviço

22 de outubro, das 18h às 19h

Hotel Renaissance – Alameda Santos, 2233

London School of Business and Finance sorteia bolsa de estudos

Nesta sexta-feira,19 de outubro, a Bex Intercâmbio Cultural recebe um representante da London School of Business and Finance, que vai apresentar informações sobre cursos de inglês, graduação e mestrado. Quem participar do evento vai concorrer a um curso de quatro semanas na escola inglesa.

É preciso marcar horário pelo número: (11) 3044 5040.

Top España do Santander concederá 80 bolsas de intercâmbio

Em janeiro, a Universidade de Salamanca abrirá suas portas para receber a 6ª turma do Top España do Santander. O programa concederá bolsas em cursos com foco na língua e cultura espanhola e duração de três semanas. Serão contemplados 80 alunos e professores brasileiros dos cursos de graduação de 19 universidades.

O candidato deve conferir se sua faculdade participa do programa e se inscrever até 28 de outubro pelo site www.santanderuniversidades.com.br/bolsas ou pela fanpage www.facebook.com/santanderuniversidades.

O 2be Study Group concede bolsas de estudo no Canadá, na Austrália, Nova Zelândia e Inglaterra

O 2be Study Group está promovendo em suas páginas do Facebook um concurso cultural para oferecer bolsas de estudo no Canadá, na Austrália, Nova Zelândia e Inglaterra. A promoção vai até 31 de outubro.

Para participar, basta responder uma pergunta ou fazer um vídeo, dependendo do país de interesse. Cada destino tem uma página na rede social:

www.facebook.com/2bestudy

www.facebook.com/australiastudybrasil

www.facebook.com/canadaStudy

www.facebook.com/newzealandstudybrasil

EF Cursos no Exterior promove concurso para professores e alunos de inglês

Professores de cursos e escolas públicas e particulares e seus alunos podem participar do Concurso Internacional EF English Challenge 2012 e concorrer a um intercâmbio de duas semanas na Inglaterra.

Para participar, o professor deve cadastrar seus dados ou os da sua escola até 30 de dezembro no link www.ef.com.br/englishchallenge; e pelo menos 15 alunos, com idades entre 13 e 20 anos, devem fazer o teste de inglês.

A EF também dará ao professor ou à escola com a melhor posição no ranking nacional um curso de duas semanas no programa EF Teacher Training Course, especializado no treinamento de professores. O resultado será divulgado em 20 de fevereiro de 2013.

Salão Universitário reúne mais de 60 expositores de 15 países

A Business Marketing International (BMI) apresenta a primeira edição do Salão Universitário, voltado para intercâmbio em cursos de graduação, pós, mestrado e doutorado. A feira acontecerá nos dias 27 e 28 de outubro, em São Paulo, e no dia 30 de outubro, no Rio de Janeiro. O evento terá a participação de 15 países e mais de 60 expositores e organizações.

Serviço:

27 e 28 de outubro em São Paulo, das 13h às 19h

Centro de Convenções Frei Caneca – Rua Frei Caneca, 569

30 de outubro no Rio de Janeiro, das 15h às 20h

Hotel Sofitel – Av. Atlântica, 4240

Site: www.salao-universitario.com