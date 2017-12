Escolas de Direito e Economia da FGV firmam convênio que estabele dupla graduação

As Escolas de Direito e Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV) firmaram convênio estabelecendo a dupla graduação entre os dois cursos, a partir de 2010.

FGV abre inscrições para vestibular 2011

Cada escola disponibilizou 5 vagas para os alunos matriculados a partir do 7º semestre de ambos os cursos. A graduação de Direito dura 5 anos, enquanto a de Economia dura 4 anos.

Além da avaliação do mérito e do currículo, os candidatos à dupla graduação passam por um prova de seleção. No caso dos alunos de Direito, o conteúdo da prova versará sobre ciências exatas. Para os alunos de Economia que pleitearem uma vaga no curso de Direito, a seleção será feita por meio de produção e interpretação de texto.

Em 2008, as Escolas de Direito e Administração já haviam firmado convênio que estabelecia uma dupla graduação entre os dois cursos. Em 2009, 14 alunos do curso de Direito se candidataram à dupla graduação com a Administração.