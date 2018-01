Escola voltada ao terceiro setor abre inscrições para 1ª turma

Estão abertas as inscrições para o curso de agente do terceiro setor, promovido pela Escola Aberta do Terceiro Setor, instituição criada graças a um convênio firmado, entre outras entidades, pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP) e pela PUC de São Paulo.

Ao todo serão ministradas 64 aulas online, que exigirão um período de 200 horas de dedicação. As disciplinas poderão ser concluídas durante dois semestres. As aulas iniciam já no dia 17 de setembro. Temas que transitam entre Direito, Contabilidade, Gestão, ética, cidadania e transparência serão abordado ao longo do programa. Além das aulas, os estudantes também terão material de leitura básica e complementar fornecido pela escola. Alunos que tiverem 70% de aproveitamento receberão um certificado da PUC-SP.

As inscrições deverão ser feitas apenas pelo site www.escolaaberta3setor.org.br e o prazo para efetuá-las dependerá do preenchimento das vagas. Ainda em fase piloto, a primeira turma vai abrir apenas 100 vagas. Na segunda turma, prevista para começar as atividades em fevereiro de 2013, serão abertas 500.

As entidades envolvidas no convênio esperam que o curso seja acompanhado por profissionais de várias áreas, e não apenas por bacharéis de Direito ou Contabilidade, por exemplo.

Mais informações sobre o curso podem ser solicitadas pelo e-mail contato@escolaaberta3setor.org.br.