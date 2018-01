Escola promove palestras gratuitas

O Colégio Santo Américo, na zona sul de São Paulo, vai realizar duas palestras gratuitas e abertas ao público em geral. Os eventos são organizados pelo Prosa, centro de estudos do colégio.

A primeira palestra, sobre educação na primeira infância, ocorre amanhã, às 20h30. A outra, sobre como desmistificar a matemática, está marcada para o mesmo horário do dia 29 de março. As inscrições podem ser feitas no site www.csasp.g12.br até um dia antes. Mais informações: (0xx11) 4084-1812.